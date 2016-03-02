أذكار لتعليم طفلك.. ولكن تدريجياً

• الدخول والخروج من المنزل

دعاء الخروج من المنزل: «بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ».

دعاء الدخول إلى المنزل: «بِسْـمِ اللهِ وَلَجْنـا، وَبِسْـمِ اللهِ خَـرَجْنـا، وَعَلـى رَبِّنـا تَوَكّلْـنا».



• تناول الطعام

نقول قبل تناول الطعام: «بسم الله».

أما بعد تناول الطعام فنقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعِمْنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قوة».



• عند رؤية أو زيارة المريض

عند زيارة المريض نقول: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ».

ونقول أيضاً سبع مرات: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يُعَافِيَكَ وَيَشْفِيَكَ».



• عند نزول المطر

قبل نزول المطر نقول: «اللَّهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً، نَافِعاً، غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ».

عند نزول المطر نقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».

بعد انتهاء المطر نقول: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».



• عند رؤية ما يعجبنا

عند رؤية ما يعجبنا عند غيرنا كلعبة جميلة أو مولود حسن المظهر نقول: «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».



• عند الركوب والسفر

عند ركوب السيارة أو الحافلة نقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ».

وعند السفر نزيد: «اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ».

عند العودة من السفر نقول: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».



• عند الوضوء

قبل الوضوء: «بسم الله».

بعد الوضوء: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي من التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي من المُتطَهِّرِينَ».



• في المسجد

ندخل إلى المسجد بالقدم اليمنى، ونقول: «أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك».

نخرج من المسجد بالقدم اليسرى، ونقول: «بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».



• عند العطس

نقول إذا عطسنا:«الحمد لله».

ونقول لمن عطس: «يرحمكم الله».

كما نقول لمن قال لنا يرحمكم الله: «يهديكم الله ويصلح بالكم».



• عند النوم

نقول قبل النوم: «بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ».

ونقول بعد الاستيقاظ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا».



• عند الخطأ في الحديث

دعاء كفارة المجلس: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ».

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

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