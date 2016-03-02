«ميرهان حسين» ترفض التصالح لاتهام الضابط بهتك عرضها

صرح محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، أنه وموكلته الفنانة ميريهان حسن، يرفضون التصالح مع ضابط الشرطة المتهم بهتك عرضها في حجز قسم شرطة الهرم.

وأوضح “سعيد” أنه لا يمكن قبول التصالح في قضية هتك عرض، فلو كان الأمر مقتصر على سب متبادل بين الطرفين لكان الأمر ممكنا، لكن الحدث تطور إلى تعرض الفنانة ميريهان حسن لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدي.

> وأضاف المحامي أنهم وجهوا اتهاما أمام النيابة للضابطين “مصطفى توفيق” و”إيهاب بحر” بسبب التعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، مشيرا إلى أن موقف موكلته قوي في القضية مشيرا إلى الفيديو الذي ظهرت فيه ميريهان توجه السباب للأحد الضباط، لا يمكن أن يكون دليلا ضدها حيث ظهرت فيه تقول “مش حرام عليكم اللي عملتوه” وهو ما يعني أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس.

> وأوضح سعيد، أنه نتيجة لموقف موكلته القوي في القضية، تدخل بعض الأطراف في محاولة للصلح بين الطرفين، إلا أنهم رفضوا الأمر بسبب تعرضها لهتك عرض وهو ما يمثل جناية تستوجب العقاب المشدد، مشددًا على أن ما تدعيه وزارة الداخلية من أن الفنانة كانت في حالة سكر أثناء دخولها الكمين، وإن صح الأمر، فهذا لا يسمح للضباط بالتعدي عليها بالضرب، مضيفا أنه ينتظر رد وزارة الداخلية على ما تعرضت له الفنانة من اعتداء.