إزالة 616 طن من القمامة والمخلفات بالمنيا

مراسل «ONA»

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من رفع وازالة عدد 616 طن من القمامة ومخلفات المبانى خلال عدة حملات لإزالة الإشغالات تم تنظيمها على مدار أسبوع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة حالة النظافة اليومية، وإزالة كافة المعوقات أثناء سير المواطنين وضماناً لراحتهم .

وقال سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، في بيان له اليوم، إنه تم نقل الكميات المجمعة من القمامة والمخلفات إلى مصنع تدوير القمامة والمقلب العمومى للتخلص منها.

وأضاف أنه تم تحرير 47 محضر تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و11 قيراط و5 سهم، كما تم تنفيذ 67 قرار إزالة بالتعدى على أرض إصلاح زراعى بمساحة 2 فدان و19 قيراط و11 سهم بالاضافة إلى تحرير 6 محاضر تعدى بالبناء المخالف لقانون 119 و إدراجه بخطة الإزالات .

وأشار إلى أنه تم عمل الصيانة اللازمة لـ 126 عمود انارة على مستوى المركز واصلاح كافة معدات حى جنوب المعطلة.