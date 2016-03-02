بلاتيني يتوجه لأعلى سلطة قضائية رياضية بعد فضيحة الفيفا

لجأ الفرنسي ميشال بلاتيني إلى محكمة التحكيم “تاس”، وهي أعلى سلطة قضائية رياضية، للاحتجاج على هذه العقوبة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

> وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد خفضت قرار منع بلاتيني المشاركة في أي نشاط كروي، من 8 إلى 6 أعوام.

ويحسب “سكاي نيوز” سبق لبلاتيني أن أعلن أنه “سيقاتل من أجل تبرئة نفسه وتحسين صورته”، قائلا: “في الحقيقة هو قرار سياسي اتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة”.

وكانت لجنة الأخلاق التابعة لفيفا قررت في 21 ديسمبر الماضي، إيقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية، 8 أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي، بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار، سددها عام 2011، لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002، من دون عقد مكتوب.

ورفضت لجنة الاستئناف طلبي بلاتر وبلاتيني في 24 فبراير الماضي، معتبرة أنهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق، خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام.