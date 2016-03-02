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سعود القاسمي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة

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سعود القاسمي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة سعود القاسمي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

ونص المرسوم رقم / 3 / لسنة 2016 على إعادة  تشكيل مجلس إدارة الغرفة برئاسة سعادة يوسف عبيد النعيمي وعضوية كل من السادة .. أحمد عبدالله الاعماش ومحمد أحمد رقيط ووليد محمد عبدالكريم وسعيد محمد الصياح وراشد عبدالله أحمد راشد النعيمي وعارف خليفة المزكي ومحمد علي عبدالله الشرهان وسيف أحمد بو الروغة والدكتورة عائشة القطامي ويوسف محمد إسماعيل وعارفة صالح الفلاحي وفاطمة حضروم الغفلي ورضا صديقي.

وأشار المرسوم إلى أن مجلس الإدارة ينتخب من بين أعضائه نائبي الرئيس وأعضاء هيئة المكتب وتكون مدته ثلاث سنوات اعتبار من / 18 / يناير 2016 .

وتوجه سعادة يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على الثقة الغالية التي أولاها للمجلس.. مؤكدا أن المجلس سيواصل ومن خلال التزامه بالرسالة والمهام الموكلة إليه تقديم كل الدعم المطلوب لمتابعة مسيرة التنمية والوصول إلى الأهداف المنشودة في خدمة مجتمع الأعمال.

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