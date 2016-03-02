محامي ميريهان حسين : خضعت للكشف الطبي لبيان تعدي أفراد كمين الشرطة عليها

قال المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة مريهان حسين، إنه تم إجراء الكشف الطبي عليها بمستشفى الهرم العام، لبيان الإصابات التي حدثت بها نتيجة تعدي أفراد شرطة كمين المريوطية عليها.

و أكد المحامي ، أنه وصولها إلى محكمة الهرم، للعرض على النيابة، بعد قرار حجزها، أمس الثلاثاء، لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامها بالتعدي على ضباط شرطة كمين المريوطية، واعتدائها عليهم بالسب والقذف.

وأمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحجز مريهان حسين 24 ساعة على ذمت التحقيقات، ولحين ورود تحريات المباحث، كما أمرت بعرضها على مستشفى الهرم لبيان إصابتها.