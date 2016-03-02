أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محامي ميريهان حسين : خضعت للكشف الطبي لبيان تعدي أفراد كمين الشرطة عليها

Google+ Print
محامي ميريهان حسين : خضعت للكشف الطبي لبيان تعدي أفراد كمين الشرطة عليها محامي ميريهان حسين : خضعت للكشف الطبي لبيان تعدي أفراد كمين الشرطة عليها

ميرهان حسين

قال المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة مريهان حسين، إنه تم إجراء الكشف الطبي عليها بمستشفى الهرم العام، لبيان الإصابات التي حدثت بها نتيجة تعدي أفراد شرطة كمين المريوطية عليها.

و أكد المحامي ، أنه وصولها إلى محكمة الهرم، للعرض على النيابة، بعد قرار حجزها، أمس الثلاثاء، لحين ورود تحريات المباحث، حول اتهامها بالتعدي على ضباط شرطة كمين المريوطية، واعتدائها عليهم بالسب والقذف.

وأمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحجز مريهان حسين 24 ساعة على ذمت التحقيقات، ولحين ورود تحريات المباحث، كما أمرت بعرضها على مستشفى الهرم لبيان إصابتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا