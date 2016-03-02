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محافظ الوادي الجديد 12 عضوًا متميزًا ببرلمان الطلائع

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محافظ الوادي الجديد 12 عضوًا متميزًا ببرلمان الطلائع محافظ الوادي الجديد 12 عضوًا متميزًا ببرلمان الطلائع

​مراسل «ONA»

​كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أعضاء برلمان الطلائع المشاركين فى المسابقات الثقافية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والحاصلين على مراكز متقدمة بها.

وتم تكريم 3 طلائع  من المشاركين فى مسابقة “فكر تكسب”، كما تم تكريم 9 آخرين من المشاركين فى مسابقة “الجدة حفيظة”.

وأكد المحافظ، خلال حفل التكريم، حرصه التام على تكريم كل النماذج المتميزة فى شتى المجالات والأنشطة، وذلك تحفيزا وتشجيعا لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخها المعاصر تحتاج لنبوغ وتفوق أبنائها، ليمثلوا القوة الناعمة لوطنهم ويساهمون فى بناء مصر الحديثة بأفكارهم البناءة وجهودهم الوطنية.

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