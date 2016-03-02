«الأمور المستعجلة» تحجز دعاوى حظر «دعم مصر» داخل مجلس النواب للحكم بجلسة 26 ابريل

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب؛ للفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا إلى جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم.

وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بتأجيل الدعوى للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالقضية.

ومن ناحية أخرى تغيب محامي اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن حضور الجلسة.

وأقام الدكتور أحمد يحيي مهران، وشهرته “أحمد مهران”، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى ضد رئيس مجلس النواب “بصفته”، ورئيس ائتلاف دعم مصر بصفته وشخصه.

وقال “مهران” – في دعواه: “إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي، موضحًا أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين الدولة؛ وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر”.

وأضاف أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه وبات يفرض رسومًا للعضوية على خطى جماعة الإخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.