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القبض على 3 عناصر إخوانية متهمين بحرق سيارات الشرطة فى الجيزة

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القبض على 3 عناصر إخوانية متهمين بحرق سيارات الشرطة فى الجيزة القبض على 3 عناصر إخوانية متهمين بحرق سيارات الشرطة فى الجيزة
تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 3 عناصر إخوانية، خلال حملة أمنية بمنطقة جنوب الجيزة، متهمين بالتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

كان اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا يفيد ضبط 3 عناصر إخوانية بأقسام العياط والحوامدية والبدرشين والصف، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر وتنظيم مسيرات إخوانية، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.


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