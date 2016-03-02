القبض على 3 عناصر إخوانية متهمين بحرق سيارات الشرطة فى الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 3 عناصر إخوانية، خلال حملة أمنية بمنطقة جنوب الجيزة، متهمين بالتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

كان اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا يفيد ضبط 3 عناصر إخوانية بأقسام العياط والحوامدية والبدرشين والصف، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر وتنظيم مسيرات إخوانية، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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