ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية فى بنى سويف

شنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس المباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط لحوم فاسدة وبعضها مذبوح خارج المجازر الحكومية.

ضبطت الحملة كمية من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تزن 65 كيلو جراما لحم بقرى، 42 كيلو جرام لحمة رأس، 30 كيلو جرام دهن، وتم تحرير محاضر بذلك وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق .

كما تم ضبط بعض الجزارين بكمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تزن 450 كيلو جراما لحوم بقرى، 90 كيلو لحم ضأنى، 120 كيلو لحم جملى، وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات وعرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

شارك فى الحملة النقيب معتز حاتم معاون القسم ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر وحمادة بركة ومحمود عبدالمولى ووائل أحمد ومصطفى على، بالاشتراك مع الدكتور سامى الدهشورى وأسامة صلاح أطباء بإدارة التفتيش على المجازر واللحوم بمديرية الطب البيطرى.

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