ضبط 5 آلاف و760 طن من زيت الطعام مجهول المصدر فى قنا

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن قنا باشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية من ضبط كمية كبيرة من زيت الطعام مجهولة المصدر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا اخطارا يفيد ضبط محمود. س ط 30 سنه سائق اثناء استقلاله سيارة تقل كميات كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر بلغت 5760 طن كان فى طريقه لبيعها بالأسواق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم..

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