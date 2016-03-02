حبس عضو عصابة "مستر إكس" الهارب من قسم الهرم بعد إلقاء القبض عليه

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة بحبس "محمد. ف" الشهير بحمادة من عصابة "مستر إكس" بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى الاتهامات الموجهة إليه بالانضمام لتشكيل عصابى لخطف المواطنين وسرقة متعلقاتهم ومبالغ مالية خاصة بهم.

ووجهت النيابة للمتهم تهم بالتعدى على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته وهروبه، وذلك بعدما تمكنت القوات الأمنية من الايقاع به بعد هروبه من قسم شرطة الهرم وتعدى على أمين شرطة داخل القسم وفك قيوده.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال أحد ضباط شرطة قسم الهرم والذى تمكن من القبض على المتهم الثانى الشهير بـ"بياضة" الذى حاول الهرب هو الآخر، وأفاد فى التحقيقات، أنه فوجئ بالمتهمين بعدما تعدوا على أمين الشرطة وفكوا قيودهم وهموا بالهرب، فقام بمطاردتهما واستطاع أن يوقع بالمتهم المدعو "محمد.ع" الشهير بـ"بياضة"، وقيد يديه، وحرر محضر بواقعة هروب المتهم الثانى الشهير بحمادة.

كما استمعت النيابة إلى أمينى الشرطة المصابين فى واقعة الهروب، واللذين أكدا أنهما أثناء حراستهما المتهمين، فوجئا بتمكنهما من فك قيودهما، وهجم أحد المتهمين عليهما بالكلابشات الحديدية التى كانا موثقين بها، فحاولا التصدى لهما إلا أن المتهمين تمكنا من الهرب، حتى تدخل أحد ضباط الشرطة وطارد المتهمين وتمكن من الإيقاع بأحدهما.

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