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إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

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إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
أصيب شخصان فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى منطقة أبو سليمان وسط الإسكندرية، حيث تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بوجود مشاجرة بشارع أحمد أبو سليمان.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "حسين .ف" 26 سنة عاطل مصاب بجروح طعنية بمختلف أنحاء الجسم ، و صديقه "جابر . ا " - 31 سنة سائق مصاب بجرح قطعى بالوجه، و بين "محمد .ا " - 52 سنة عاطل ، و زوجته " نوال . ا "- 45 سنة ربة منزل ، و "إيمان .م "- 26 سنة ربة منزل ، و " صابر. م "- 30 سنة عاطل ، و "شادى .ع " و" أحمد .ع" ، و "سيف .ع " جميعهم مقيمون بدائرة القسم - عدا الأخير مقيم دائرة قسم شرطة الدخيله" بسبب سابقة قيام شقيق الأول سعيد ف م المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، جنايات القسم بقتل ياسر م ا " نجل الثالث" .

تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين إصابتهما المنوه عنها، وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى، وتعينت الحراسة اللازمه عليهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة عدا السابع والثامن والتاسع، وتم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.


>الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء غرب الإسكندرية

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