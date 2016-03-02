زكريا ناصف لـ في الجول: هذه نصيحتي للأهلي أمام بتروجيت

كيف يواجه الأهلي فريق بتروجيت الأربعاء في الدوري المصري الممتاز؟ يجيب زكريا ناصف.

متصدر المسابقة يستضيف الفريق البترولي في الجولة الـ20 ويسعى لفوز بعد 3 تعادلات متتالية قلصت الفارق بينه وبين حامل اللقب الزمالك إلى 3 نقاط.

وسيتابع مدرب الأهلي الجديد مارتن يول المباراة من المدرجات، أما المدير الفني الحالي عبد العزيز عبد الشافي فأرسل له ناصف نصيحة عبر FilGoal.com.

وقال ناصف:"لا أحبذ رؤية الأهلي يلعب بمهاجمين مثلما فعل أمام غزل المحلة".

وأضاف "تطور الكرة جعل الدور الأخطر من نصيب ثلاثي الوسط الهجومي".

وأردف "أيا كانت المعطيات، المباراة صعبة على الفريقين".

ولعب الأهلي بالثنائي عمرو جمال وجون أنطوي في الهجوم أمام المحلة حين تعادل بهدف لمثله، ثم شارك ماليك إيفونا وحيدا أمام المصري في اللقاء الأخير للفريق بالدوري الذي انتهى 2-2.