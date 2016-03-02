أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ارتفاع في درجة حرارة صالح جمعة قبل ساعات من مواجهة بتروجيت

Google+ Print
ارتفاع في درجة حرارة صالح جمعة قبل ساعات من مواجهة بتروجيت ارتفاع في درجة حرارة صالح جمعة قبل ساعات من مواجهة بتروجيت

ارتفعت درجة حرارة صالح جمعة لاعب الأهلي بسبب البرد قبل ساعات من مواجهة فريقه لبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وينتظم صالح في معسكر الفريق بالإسكندرية الذي يستعد من خلاله لاستضافة النادي البترولي على استاد برج العرب.

وقد يخرج اللاعب بسبب حالته البدنية من قائمة المباراة التي يسعى الأهلي للفوز بها ليحافظ على صدارة المسابقة.

وشارك جمعة أساسيا في آخر مواجهات الأهلي بالدوري حين تعادل بهدفين لمثلهما أمام المصري.

ويعتبر صالح من أكثر صانعي الأهداف في الدوري هذا الموسم إذا مرر 7 كرات حاسمة لزملائه إضافة لتسجيله هدفين في 13 مباراة لعبها في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع