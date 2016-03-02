ارتفاع في درجة حرارة صالح جمعة قبل ساعات من مواجهة بتروجيت

ارتفعت درجة حرارة صالح جمعة لاعب الأهلي بسبب البرد قبل ساعات من مواجهة فريقه لبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وينتظم صالح في معسكر الفريق بالإسكندرية الذي يستعد من خلاله لاستضافة النادي البترولي على استاد برج العرب.

وقد يخرج اللاعب بسبب حالته البدنية من قائمة المباراة التي يسعى الأهلي للفوز بها ليحافظ على صدارة المسابقة.

وشارك جمعة أساسيا في آخر مواجهات الأهلي بالدوري حين تعادل بهدفين لمثلهما أمام المصري.

ويعتبر صالح من أكثر صانعي الأهداف في الدوري هذا الموسم إذا مرر 7 كرات حاسمة لزملائه إضافة لتسجيله هدفين في 13 مباراة لعبها في الدوري.