السلطات الأردنية تعلن انتهاء عملية إربد ومقتل 7 من الخارجين عن القانون

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، اليوم الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية التى نفذتها أجهزة الأمن ضد خارجين عن القانون أمس الثلاثاء فى مناطق عدة بمدينة إربد (شمال الأردن).

وأكد المومنى فى تصريحات له اليوم ارتفاع عدد القتلى من الخارجين عن القانون إلى سبعة أشخاص.. فيما أفاد مصدر أمنى أردنى بأن العملية أسفرت أيضا عن استشهاد النقيب راشد حسين الزيود وإصابة أربعة من أفراد الأمن ومواطنين اثنين كانا على مقربة من المكان.

وقال المصدر الأمنى فى بيان صحفى أن "المداهمة نتج عنها مقتل سبعة من الخارجين عن القانون والذين كانوا قد اشتبكوا مع القوة الأمنية عند محاولة القبض عليهم وتحصنوا بأحد المنازل، فيما تعرض مواطنان للإصابة خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان تم إسعافهما وهما بحالة متوسطة..مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع تحقيقاتها حول هؤلاء الخارجين عن القانون.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية ماضية فى واجبها المقدس لحماية الأردن وستعمل بكل ما أوتيت من قوة للقضاء على كل من يحاول المساس بأمنه وسلامه أراضيه.. محذرا كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة بأنه سيجد ردا قاسيا ورادعا لها.

- استشهاد نقيب ومقتل 4 من الخارجين عن القانون فى مدينة إربد بالأردن

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