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6 خطوات لإنقاذ اللاب توب من آثار انسكاب المشروبات عليه

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6 خطوات لإنقاذ اللاب توب من آثار انسكاب المشروبات عليه 6 خطوات لإنقاذ اللاب توب من آثار انسكاب المشروبات عليه

يتعرض العاملون في المجالات المعتمدة بشكل أساسي على الاجهزة الإليكترونية، لمواقف محرجة وربما خطيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بحاسوب العمل.

وتعد أخطر تلك المواقف هو سكب المشروبات على الجهاز، وللسيطرة على هذا الموقف إليك 6 خطوات تمكنك من اللحاق بجهازك قبل أن يتلف …

1) اغلق الجهاز مباشرة وعلى أسرع ما يكون.

2) ضع قطعة قماش سريعاً على المكان الذي ابتل بالسائل، وامسح بها بخفة إلى أن يجف السائل المسكوب عليه.

3) خذ جهازك وضعه على طاولة مسطحة، وضع تحته منشفة واتركه على هذا الوضع لفترة.

4) احضر مروحة كهربائية ووجها على لوحة المفاتيح مباشرة، وشغلها.

5) اترك جهازك على هذا الوضع لبضع ساعات إلى أن يجف تماماً.

6) وعندما تتأكد أنه جف تماماً أعد تشغيله.

في حالة أن الجهاز لم يشتغل قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة عملاء، لأنه بذلك يكون جهازك في حاجة إلى تغيير بعض قطع الغيار.

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