26 إبريل الحكم في دعوى تطالب بحظر ائتلاف "دعم مصر"

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب؛ إلى جلسة 26 إبريل للحكم.

كان الدكتور أحمد يحيى مهران، وشهرته "أحمد مهران"، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أقام دعوى ضد رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر بصفته وشخصه.

وقال "مهران" - فى دعواه- : " إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسى جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، والذى أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسى، موضحًا أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين الدولة؛ وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر".

- "الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى حظر نشر رواتب القضاة

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