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فان جال: مارسيال جاهز لمواجهة واتفورد

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فان جال: مارسيال جاهز لمواجهة واتفورد فان جال: مارسيال جاهز لمواجهة واتفورد

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أن أنتوني مارسيال وماتيو دارميان وكريس سمولينج قد يعودون جميعا لمواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي.

وكان الثنائي دراميان وسمولينج قد عانى من إصابة في الكتف هذا الشهر في حين أن مارسيال قد أصيب بإصابة عضلية خلال التدريبات الاحمائية قبل مواجهة ميتويلاند بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وصرح فان جال لقناة الفريق الرسمية "اللاعبون عادوا أخيرا، إنه أمر إيجابي، أعتقد أن مارسيال بإمكانه المشاركة، ودارميان يمكنه اللعب وسمولينج ربما، سننتظر ونرى".

وقد تشكل عودة مارسيال مشكلة للمدرب الهولندي وذلك بعد تألق الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد وتسجيله 4 أهداف في أول مباراتين له مع الفريق ضد ميتويلاند بالدوري الأوروبي وأرسنال بالدوري بمعدل هدفين في كل مباراة.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره واتفورد اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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