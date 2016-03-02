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ضبط 4آلاف مخالفة وحجز 20 توك توك لمخالفتها قرار منع السير أعلى محاور الجيزة

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ضبط 4آلاف مخالفة وحجز 20 توك توك لمخالفتها قرار منع السير أعلى محاور الجيزة ضبط 4آلاف مخالفة وحجز 20 توك توك لمخالفتها قرار منع السير أعلى محاور الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد جميع المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4570 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 36 مخالفات تجاوز سرعات 1670 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 43 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 20 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور، و11 مخالفات صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.


>- ضبط 42 ألف مخالفة و69 سائقا يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية
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مصر 365

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