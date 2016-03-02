ضبط مدير فندق بالإسكندرية يزور دفتر النزلاء للتهرب من تحرير مخالفات

تمكن ضباط قسم حماية الآداب العامة بالإسكندرية برئاسة اللواء شريف التلوانى، من ضبط "هانى.م" - 43 سنة المدير المسئول عن فندق الرشيدى بدائرة قسم شرطة باب شرقى أثناء حضوره للقسم لمراجعة دفتر قيد نزلاء الفندق "دفتر الشرطة"لاتهامه بالتزوير فى الدفتر ووضع بصمة خاتم شعار الجمهورية على صفحات الدفتر، منسوب صدوره لقسم الرخص بالمديرية.

بمواجهة المتهم اعترف وعلل ذلك بعدم تجديده تراخيص الفندق والتهرب من تحرير أى مخالفات ضده عند مرور ضباط قسم حماية الآداب على الفندق .

تم التحفظ على الدفتر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.

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