دفاع غادة إبراهيم: موكلتى لم يعثر معها على مخدرات وطلبت عرضها على الطب الشرعى

أكد باسم محمد عبد الرحمن، محامى الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة وتأجير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى أبراج المعادى، أن كل ما تم نشره فى وسائل الإعلام لا يمس القضية بأى صلة، مشيرا إلى أنه لم يعثر معها على أى مواد مخدرة أثناء ضبطها، وطلبت عرضها على الطب الشرعى لإثبات عدم تعاطيها المخدرات.

وأوضح المحامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موكلته لم يتم القبض عليها بصحبة فتيات أو متلبسة بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ولكن تم ضبطها بمفردها من داخل شقتها، تنفيذا لقرار النيابة العامة لكونها مالكة لشقة قامت بتأجيرها لأحد الاشخاص لمدة 5 سنوات قانون جديد منذ عام 2013.

وأضاف محامى غادة، أن موكلته أثناء ضبطها لم يتم العثور بحيازتها على أى نوع من المخدرات أو الكحوليات، إلا أنها طلبت أثناء التحقيق معها بالنيابة العامة عرضها على الطب الشرعى لإثبات خلو دمائها من تعاطى أى مخدرات أو كحوليات، وبالفعل ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى بسلبية النتيجة وأنها لا تتعاطى مواد مخدرة.

تقرير الطب الشرعى يثبت سلبية تحليل المخدرات للفنانة غادة إبراهيم