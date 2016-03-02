ضبط 21 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص بالمنيا‎

مراسل «ONA»

تمكنت مباحث التموين بالمنيا بالتعاون مع مفتشي الأغذية وإدارة تموين بني مزار، اليوم الأربعاء، من ضبط مخزن بدون ترخيص يحوي 21 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، و136 كيلو لانشون مجهول المصدر .

تلقى مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات بورود معلومات لقسم مباحث التموين تتضمن بقيام ” احمد ع م ” 56 سنه _ صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بإحدي شوارع مدينة بني مزار و حيازته و تجميعه كمية من الأرز والزيت لإعادة طرحها للاستفادة منه بالزيادة الطارئة عن سعره، وكذا كمية من اللانشون مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .

وبتشكيل حملة مشتركة من قسم مباحث التموين ومفتشي الأغذية، و إدارة تموين بني مزار تم ضبط صاحب المخزن وضبط 13 طن أرز مجهول المصدر، 5.040 طن زيت طعام مجهول المصدر، 3 طن سكر مجهول المصدر، و 136 كيلو لانشون مجهول المصدر.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية للوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، و حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.