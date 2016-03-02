الرئاسة: زيارة السيسي لمدرسة ميامى بطوكيو للتعرف على نظام التعليم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مدرسة ميامى الابتدائية فى طوكيو، حيث كان فى استقباله مدير المدرسة، وعدد من مدرسيها ومن طلبة المدرسة الذين حملوا الأعلام المصرية ترحيباً بالرئيس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تفقد المدرسة وتعرف على نظام التعليم بها، وما يتم تدريب التلاميذ عليه من أنشطة مختلفة سواء الأنشطة الرياضية أو تعليمهم بعض المهارات مثل الحياكة، فضلاً عما تتضمنه مناهج التعليم الابتدائى فى اليابان من قيم أخلاقية وحرص على الدقة واحترام النظام، وتنمية العمل بروح الجماعة.

كما اطلع الرئيس على نظام التغذية المدرسية الذى يُعنى بصحة الطلاب وكذا بتعليمهم العادات الغذائية والصحية السليمة حرصاً على صحتهم، علاوةً على التركيز على الأنشطة الرياضية والفنية لتنمية قدرات الطلاب الجسدية وصقل مواهبهم الفنية. ووجه الرئيس الدعوة لمدير المدرسة لتنظيم رحلة لتلاميذ المدرسة لزيارة مصر، وهو الأمر الذى رحب به مدير المدرسة وتلاميذها. وعقب انتهاء الزيارة، توجه الرئيس إلى مطار طوكيو مغادراً إلى سول.