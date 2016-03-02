«المجتمعات العمرانية» تطرح 4 مناقصات في 4 مدن جديدة لأعمال الطرق والإنارة

صرح المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنه سيتم طرح مشروع تنفيذ تطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوى الغربى، مع عمل حارات خدمة، وكذا أعمال البوابات والزراعات على الطريق، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

> ووفقث بيان وزارة الإسكنان، قال المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.

> وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم طرح أعمال التشغيل والصيانة للآبار بمشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

> وأشار المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه سيتم طرح أعمال زراعة وتشجير وتركيب شبكة رى عادية، بالحى الأول بالمجاورات (1، 2، 3)، وبعض المناطق بالحيين الثامن والتاسع بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

> ويأتى طرح هذه المناقصات فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير وتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات، لسكان المدن الجديدة.