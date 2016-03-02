أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«المجتمعات العمرانية» تطرح 4 مناقصات في 4 مدن جديدة لأعمال الطرق والإنارة

Google+ Print
«المجتمعات العمرانية» تطرح 4 مناقصات في 4 مدن جديدة لأعمال الطرق والإنارة «المجتمعات العمرانية» تطرح 4 مناقصات في 4 مدن جديدة لأعمال الطرق والإنارة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

صرح المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنه سيتم طرح مشروع تنفيذ تطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوى الغربى، مع عمل حارات خدمة، وكذا أعمال البوابات والزراعات على الطريق، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
> ووفقث بيان وزارة الإسكنان، قال المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة إنارة الحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء.
> وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم طرح أعمال التشغيل والصيانة للآبار بمشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
> وأشار المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه سيتم طرح أعمال زراعة وتشجير وتركيب شبكة رى عادية، بالحى الأول بالمجاورات (1، 2، 3)، وبعض المناطق بالحيين الثامن والتاسع بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
> ويأتى طرح هذه المناقصات فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير وتطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات، لسكان المدن الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل