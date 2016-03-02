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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

جدد مستوطنون متطرفون صباح الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين، بمجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، فى حراسة قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، فى حين يتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وواصلت شرطة الاحتلال الخاصة منع أكثر من ستين سيدة وطالبة من دخول المسجد، وهو الإجراء العقابى الذى اتخذته شرطة الاحتلال بحقهن منذ أكثر من 200 يوم بسبب مشاركتهن فى هتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

ويتواجد فى الأقصى عدد ملحوظ من المصلين والطلبة وينتشرون فى مرافقه وأرجائه، فى الوقت الذى تواصل فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان وتحتجز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم للأقصى.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، أربعة مواطنين بينهم طفل، خلال حملات دهم لعدد من المنازل فى أحياء وبلدات مختلفة فى القدس المحتلة.

وقالت لجنة المتابعة فى بلدة العيسوية وسط القدس أن "قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الشاب لؤى أبو الحمص عقب اقتحام منزل عائلته، كما اعتقلت الفتى محمود الشاويش (15 عاما)، إلى جانب أحمد الفقيه، محمد الفقيه من قرية قطنة شمال غرب القدس، بعد إطلاق النار على الأخير وإصابته بجروح".

وفى بلدتى حلحول وبيت آمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم ثلاثة مواطنين، وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدام غالب البو من حلحول.

وأكد الناشط الإعلامى محمد عوض أن تلك القوات داهمت بيت آمر، واعتقلت أحمد عاكف اسعيد عوض (16 عاما) ومحمد نضال عامر ابو مارية (17 عاما).. كما اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن يوسف بدر حسين عوض، وطلبوا منه تسليم نجله راشد (17 عاما).

وأشار إلى أن عدد المعتقلين من بيت آمر منذ بداية العام الحالى بلغ 23 معتقلا، من بينهم 8 معتقلين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
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