اليوم.. السفير السعودى يكرم أسرة القللى لإنقاذه 10 سعوديين فى حريق مستشفى

تشهد السفارة السعودية بالقاهرة ،صباح اليوم الأربعاء ، تكريم السفير السعودى أحمد قطان، أسرة الشهيد إبراهيم القللى الذى توفاه الله فى حادث حريق مستشفى "جازان" السعودى، بعدما نجح فى إنقاذ 10 مواطنين سعوديين من الحريق، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، ونائب وزير الصحة السعودي .

وكانت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين قد قدمت واجب العزاء لأسرة المصري إبراهيم القللي يوم 18 يناير الماضى، بقريته التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ .

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين، إن موقف إبراهيم القللى أعتبره أكثر نموذج مشرف للمصريين فى الخارج، لافتة إلى أن زيارتها أسرة الضحية "أبسط تكريم معنوى يمكن تقديمه لأسرة نجحت فى زرع قيمة الفداء والتضحية داخل نجلهم، الذى خرج من بلاده مغتربا بحثا عن لقمة العيش.. إبراهيم القللى نموذج للفخر رفع علم مصر فى مماته".

وأعربت وزيرة الهجرة عن أمنياتها، أن تكون زيارتها لأسرة القللى أن يكون الإعلام قد سلط الضوء على القيمة التي أقدم "القللى" على زرعها، لافتة إلى تقدمها بالشكر إلى السلطات السعودية على التقدير المادى الذى قدمته لأسرة المتوفى، متمثلاً فى مليون ريال سعودي، وتقديرا معنويا بمنح اسمه وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الأولى.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر بمنح البطل الشهيد إبراهيم القللى الشاب المصرى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما أمر بمنح ذويه مبلغ مليون ريال، وذلك لدوره البطولى فى إنقاذ 10 أشخاص في حريق مستشفى جازان.

وقدم خالد الفالح وزير الصحة السعودى، الشكر ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث غرد قائلا: أتقدم بجزيل الشكر لسيدى خادم الحرمين على منح الشهيد إبراهيم القللى من مصر الشقيقة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى ومليون ريال لذويه.

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