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وقفة بقرية الزعيم جمال عبد الناصر اليوم ضد تطاول "عكاشة" على الناصريين

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وقفة بقرية الزعيم جمال عبد الناصر اليوم ضد تطاول "عكاشة" على الناصريين وقفة بقرية الزعيم جمال عبد الناصر اليوم ضد تطاول "عكاشة" على الناصريين
قرر عدد من أهالى قرية بنى مر مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر بأبنوب، وعدد من النشطاء السياسيين والناصريين وأهالى قرية بنى مر، التابعة لمركز الفتح بأسيوط مسقط رأس الزعيم تنظيم وقفة احتجاجية فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، داخل منزل ابن عم الزعيم وهو الحاج طه حسين خليل.

وقال صلاح خلف الله أمين إعلام الحزب العربى الناصرى بأسيوط، إن الوقفة احتجاجا على تطاول عكاشة عضو مجلس النواب ورئيس قناة الفراعين، على الرئيس جمال عبدالناصر أثناء لقائه واجتماعه بالسفير الإسرائيلى، وفى برنامج اليوم حلقة أمس الأول على قناة الفراعين، والتى استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة هاجم فيها عكاشة عبد الناصر والناصريين ووصفه بأنه رئيس الانهزاميين.

وأضاف خلف الله أن عكاشة أذاع تقريرا مسجلا عن عبد الناصر حوى كثير من المشاهد المغلوطة ومستخدما عبارات يحاسب عليها القانون ضد زعيم وقائد عربى له محبيه فى مصر والوطن العربى، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع بيان، سيتم توضيح فيه أن عبد الناصر ملك للشعب المصرى ككل والدفاع عنه واجب علينا كلنا والهدف تقديم رسالة إعلامية وسياسية تؤكد أن أهل الصعيد هذه المرة لن يقفوا صامتين أمام إهانة رموزهم، مختتما، إننا سنطالب فى الوقفة بغلق قناة الفراعين ومحاكمة توفيق عكاشة وفصلة من البرلمان وسوف يتم تكوين لجنة قانونية للدفاع عن عبد الناصر وكتابة مذكرة للنائب العام للقبض على عكاشة بتهمة التجسس وإهانة الرموز المصرية وتكدير السلم والأمن العام .


>توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم
>بالصور.. أهالى مراكز طلخا ونبروه بالدقهلية يتظاهرون ضد توفيق عكاشة ويطالبون بإسقاط عضويته.. فلاحون يخرجون بالجرارات الزراعية ويهتفون ضد نائب التطبيع والصهيونية ويرفعون صور الزعيم جمال عبد الناصر

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