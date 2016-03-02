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دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

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دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى فى بيان للأمانة العامة للمجلس اليوم، أن دول المجلس اتخذت هذا القرار، جراء استمرار الأعمال العدائية التى يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

وقال إن دول مجلس التعاون، تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله فى دول المجلس، والأعمال الاٍرهابية والتحريضية التى تقوم بها فى كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربى.

وأكد الأمين العام، أنه نظراً لاستمرار تلك الميليشيات فى ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة فى دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.


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