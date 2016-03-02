"دعم مصر" يعلن تأييده لإسقاط عضوية نائب التطبيع من البرلمان

أكد النائب البرلمانى علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر ، أن الائتلاف يؤيد إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، نائب التطبيع مع أسرائيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة حاليا للتحقيق معه تتولى عدد من الوقائع ليس من بينها ما استجد من تصريحات له تمس المجلس وشخصيات وطنية.

وقال"عبدالمنعم" لـ "اليوم السابع"، أنه يتوقع أن يتم حرمان "عكاشة"من حضور 10 جلسات أخرى، لافتا إلى أنه سيتم عرض المذكرة التى تقدم بها عدد من النواب لإسقاط العضوية عنه خلال الجلسة العامة.

وأضاف النائب البرلمانى أنه قانونيا سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى أمر اسقاط العضوية، وعرضها نتائجها على المجلس وحال موافقة الثلثين سيتم اسقاط العضوية عنه.

كان النائب توفيق عكاشة قد التقى السفير الاسرائيلى دون علم مجلس النواب، مما أثار غضب الشعب والنواب ضده.

- مصادر: رئيس البرلمان شدد على حضور النواب اليوم لعرض تقريرًا عن "عكاشة"

- توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم