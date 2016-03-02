مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة بسوهاج‎

مراسل «ONA»

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمته سياره مجهولة وفرت هاربة بمركز طهطا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا من المستشفي المركزي بوصول الطفل يوسف محمد البدري محمد محمد 3 سنوات – ويقيم الشيخ غريب – بندر طهطا “جثة هامدة”؛ إثر إصابته ” بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والفم وسحجات بالجبهة”.

وبالفحص وسؤال والد الطفل محمد البدري محمد محمد 27 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية، قرر أنه عثر على نجله ملقي بالشارع أمام منزله؛ نتيجة اصطدام مركبة ” لا يعلمها ” به، وفرت هاربة ولم يتهم أحد أو يشتبه جنائياً في وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة الطفل المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط المركبة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 576 إداري القسم لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.