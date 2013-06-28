إغلاق 31 موقعا إخباريا الكترونيا "بدون ترخيص" في الصين

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أعلنت السلطات الصينية إغلاق 31 موقعا إخباريا إلكترونيا تعمل بدون ترخيص، وتقوم بإجراء مقابلات باسم منظمات إخبارية وتقوم بتحرير أخبار مغلوطة لممارسة الابتزاز والتهديد، على حد زعمها.

وقال البيان الصادر اليوم إن المواقع تشمل كل من "رن مين ني كان وانغ" وهو موقع غير مرخص تخصص في نشر معلومات مغلوطة وابتزاز شركات وأفراد عن طريق التهديد بنشر معلومات خاطئة عنهم، موضحا أن تلك المواقع غير المرخصة عرقلت نظام انتشار المعلومات الإخبارية على الإنترنت وأضرت بسمعة المواقع المرخصة التابعة لمؤسسات الأخبار ودمرت الحقوق المشروعة للأفراد والكيانات القانونية.

يذكر أنه وفقا لقانون إدارة معلومات الأخبار على الإنترنت يجب على المواقع الالكترونية أن تحصل على موافقة الحكومة قبل تقديم تلك الخدمات، حيث تعهد المكتب بالتعاون مع كافة السلطات المعنية لمعاقبة منتهكي هذا القانون عن طريق تكثيف الجهود.

ويأتى إغلاق تلك المواقع غير المرخصة نتيجة حملة استمرت شهرين أطلقتها السلطات الصينية يوم 9 مايو الماضي لتوحيد معايير نشر وتداول الأخبار على الإنترنت، فيما أكد مسؤولون في مركز الإبلاغ عن نشر المعلومات بشكل غير قانوني على الإنترنت إن المركز حث المواطنين الصينيين على الإبلاغ عن المواقع الالكترونية التي تنتهك القوانين ذات الصلة.