ضبط صاحب مخبز بحوزته 41 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب مخبز بلدى بحوزته 41 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية وتجميع كميات من الدقيق البلدى والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن القبض على صاحبه وبالفحص تبين قيامه بتجميع 823 شيكارة وزنت 41 طنا و350 كيلو دقيق، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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