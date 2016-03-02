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تنفيذ 356 حكما قضائيا فى حملة أمنية بقنا

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تنفيذ 356 حكما قضائيا فى حملة أمنية بقنا تنفيذ 356 حكما قضائيا فى حملة أمنية بقنا
شنت مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن، حملة مكبرة لمداهمة البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق والأمن العام، والتى استمرت ليوم واحد.

وأسفرت الحملة، التى قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، عن تنفيذ 356 حكما قضائيا وضبط 9 من المحكوم عليهم، منها 2 حكم جنائى وتنفيذ 111 حكم حبس جزئى و 36 مستأنف و140 حكم غرامة جزئية و18 حكم غرامة مستأنفة و49 حكم مخالفة، وتم تحصيل مبالغ مالية بلغت 5620 جنيها.


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