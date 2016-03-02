أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع عامل في تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بسوهاج‎

Google+ Print
مصرع عامل في تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بسوهاج‎ مصرع عامل في تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بسوهاج‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بمركز طهطا بسوهاج .

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة بناحية القبيصات – دائرة المركز ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة صفوت سمير بخيت 40 سنة عامل – ويقيم الخزندارية دائرة المركز دراجة بخارية تحمل رقم 23820 سوهاج قادماً من طريق الطليحات اتجاه طهطا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 جنح المركز لسنة 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا