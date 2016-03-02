مصرع عامل في تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بسوهاج‎

مراسل «ONA»

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بمركز طهطا بسوهاج .

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة بناحية القبيصات – دائرة المركز ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة صفوت سمير بخيت 40 سنة عامل – ويقيم الخزندارية دائرة المركز دراجة بخارية تحمل رقم 23820 سوهاج قادماً من طريق الطليحات اتجاه طهطا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 جنح المركز لسنة 2016.