صور| وزيرا النقل والتموين يبحثان نقل البضائع نهريًا بسبب انهيار الطرق

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقدا اجتماعًا لتذليل العقبات أمام تنشيط نقل البضائع من خلال السكة الحديد ونهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق المصرية، والتي انهارت بسبب الشاحنات التي تنقل 98% من البضاعة حيث تحتاج الطرق إلى 6 مليار جنية سنويا لصيانتها.

وأضاف “إبراهيم” بحسب بيان للوزارة على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أن نقل البضائع في نهر النيل والسكة الحديد هو هدف قومي لانه يشجع هذه الصناعة وتعويض خسائر قطاعات النقل وتوفير في استهلاك الوقود وان وزيرا النقل والتموين بحثا التعاون المشترك لنقل البضائع والسع التموينية.

> وقال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل خلال الاجتماع أن الوزارة لديها خطة كبيرة لتطوير السكك الحديد والمجرى الملاحى لنهر النيل ، ولن نعود للخلف وسوف نستخدم كل الإمكانيات لدعم مشروعات النقل المشترك، وأنه لن يسمح لمشروعات نقل البضائع بالفشل لان الوزارة أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير ترعة الاسماعلية لدخول ابو زعبل ومن المقرر ربط شرق القًناه من خلال مشروعات نقل بضائع نهريا.

وأضاف الجيوشى: “أنه لن يسمح للتجار التلاعب بالدولة والتأثير على عمليات النقل بالسلب وان الوزارة إتخذت آليات عديدة للقضاء على هذه المشكلة موضحا أن هناك تعديلا تشريعيا سوف تتقدم به الوزارة لمجلس النواب لمنع الحمولة الزيادة وسوف يتم رفع الغرامة عليها من ٢٥ جنية الى ٥٠٠ على الطن وقال ان رفع الغرامة سيحمى الطرق أيضا أسطول النقل من الانهيار .

> و قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أنه بحث من سنوات مشروعات التعاون المشترك، ونقل البضائع بشكل أرخص .

> وأوضح أنه لايوجد أى خلاف بين وزارتي التموين والنقل، وهناك تعاون مشترك لنقل البضائع نهريا.

وأضاف حنفي أن طموح الوزارة أبعد من النيل ونتحدث عن نقل متعدد الوسائط والتكامل بين منظومة النقل .

> وقال الوزير إن هيئة السلع التموينية تنقل ملايين الأطنان من الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجميعها تنقل بضائع بنحو ٤٠ مليار جنية سنويا، وقال إن التموين تسيطر على نسبة كبيرة جدا من عمليات النقل على مستوى الجمهورية.

> وفي نهاية الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارتين ورئيس الشركة الوطنية أتفق الوزيران على نقل السكر من ميناء دمياط بالنقل النهري والقمح من ميناء الاسكندرية بالسكة الحديد كمرحلة أولى ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الواعد.