إنفانتينو يرغب في مشاركة 40 منتخبا بالمونديال

(إفي): دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم من 32 إلى 40 فريقا ودراسة تأثير أي تكنولوجيا يمكنها المساعدة على تطور كرة القدم.

وقال إنفانتينو:"ليس سرا إنني أريد زيادة عدد المتأهلين لكأس العالم إلى 40 منتخبا. من الممكن إضافة ثمانية منتخبات وهذا الرقم يمثل 19% فقط من 219 اتحادا في الفيفا. هناك منتخبات تحلم بالمشاركة ولعب المرحلة النهائية وعلينا أن نستمع أيضا للاعبين واللاعبات في المراحل النهائية بجميع المسابقات".

ووصف إنفانتينو نفسه في مقابلة مع موقع (فيفا) بأنه "مشجع لكرة القدم" وأنه "يحب تلك الرياضة ويعرف ما يعنيه العمل من أجلها" وأنه "مشجع يقطع كيلو ميترات من أجل متابعة فريقه".

وأضاف "كرة القدم حالة خاصة، هي الرياضة الأكثر أهمية في العالم ولا يمكننا قتلها. علينا أن نرى التأثير الذي يمكنها أن تحدثه أي تكنولوجيا يمكنها المساعدة".

وقال "لقد زرت كل القارات والكثير من الدول ورأيت الاحتياجات بعيني. أعتقد أننا يمكننا فعل الكثير بأقل القليل، ولكن بشكل خاص الاستثمار ببرامج محددة لكل دولة. كل واحدة منها لها احتياجات مختلفة. الأمر ليس نفسه في بوتان ومدغشقر وباراجواي. علينا أن نضمن لكل بلد أننا يمكننا مساعدته على تطوير كرة القدم".