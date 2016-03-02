غرامة على جيمس رودريجيز لهروبه من الشرطة

(إفي): فرضت السلطات في مدريد غرامة قدرها عشرة آلاف و400 يورو على الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لهروبه من الشرطة التي باغتته فيما كان يقود سيارته بسرعة تتجاوز 200 كلم في الساعة.

وأكدت لجنة الأمن في مقاطعة ألكوركون الإسبانية، هذه الغرامة التي كان قد تم الإعلان عنها في بادئ الأمر يوم 19 فبراير الماضي.

وينص القانون على فرض أقصى غرامة مالية عندما لا يتم الانصياع لأوامر السلطات أو مقاومتها.

وبعد إخطار اللاعب، ستكون أمامه مهلة 15 يوما لكي يطعن ضد دفع الغرامة المالية أو ليسددها طواعية.

وتعود الواقعة إلى أول يناير الماضي عندما طاردت الشرطة رودريجيز حتى المدينة الرياضية لريال مدريد بعد أن قاد سيارته بسرعة تجاوزت 200 كلم في الساعة.

وكانت الشرطة قد رصدت سيارة اللاعب الكولومبي تسير بسرعة كبيرة وطالبت من يقودها بالتوقف ولكنه لم يفعل، لذا تمت مطارة اللاعب الذي أكد فيما بعد أنه لم ير سيارة الشرطة ولم ينتبه لصافراتها.