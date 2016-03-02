اليوم.. استئناف محاكمة 333 إخوانيا متهما فى أحداث عنف بالمنيا

تستأنف المحكمة العسكرية المنعقدة في أسيوط اليوم محاكمة 333 متهماً من عناصر الإخوان تتعلق بأعمال عنف وشغب بمركزى أبو قرقاص، ومغاغة بمحافظة المنيا.

ومن المقرر، أن تستمع المحكمة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات فى قضيتى أعمال عنف وشغب، واقتحام منشآت عامة، والتى شهدتها البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

تنظر المحكمة القضية الأولى، والمتهم فيها 187 متهماً فى أحداث اقتحام وقطع الطرق والسكة الحديد بمركز مغاغة شمال المحافظة، أما القضية الثانية فتتعلق باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص والمتهم فيها 146 متهماً من عناصر الإخوان.

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