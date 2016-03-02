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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 13 طن كبدة فاسدة بالحوامدية

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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 13 طن كبدة فاسدة بالحوامدية ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 13 طن كبدة فاسدة بالحوامدية
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحوم، لحيازته سلعًا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بدائرة قسم شرطة الحوامدية تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد قيام مالك ثلاجة فى نطاق دائرة قسم شرطة الحوامدية، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

داهمت مجموعة من ضباط الإدارة، المحل المتحرى عنه، وبرفقتهم لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، وتم ضبط المدير المسئول، و13 طن كبدة منتهية الصلاحية، و256 كيلو أوراك ومفروم لحوم، دواجن"وكبد وقوانص وسجق .

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مصر 365

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