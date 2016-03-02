أندرلخت يدرس شراء محمود تريزيجيه نهائيا من الأهلى

يدرس نادى أندرلخت البلجيكى، شراء اللاعب المصرى محمود حسن تريزيجيه نهائيا من النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء فترة إعارة صانع ألعاب المنتخب الوطنى بنهاية الموسم الجارى. وذكرت موقع “walfoot” البلجيكى، أن نادى أندرلخت يسعى لشراء محمود تريزيجيه، على الرغم من عدم مشاركته فى المباريات مؤخراً، لاسيما أنه يعد البديل الامثل للثنائى دينيس برايت وماتياس سواريز، المنتظر رحيل أحدهما الصيف المقبل.

وأضاف الموقع، أن محمود تريزيجيه، بدأ يتحدث اللغة الإنجليزية، فى خطوة نحو إنتهاء مشكلة اللغة التى كان يعانى منها اللاعب، بالاضافة إلى الانسجام بشكل كبير مع بقية عناصر الفريق. وكان الألبانى بيسنك هاسى المدير الفنى لفريق أندرلخت البلجيكى، قد كشف فى وقت سابق عن سبب عدم مشاركة محمود تريزيجيه فى المباريات بصفة منتظمة، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال بيسنك هاسى، فى تصريحات إعلامية بوقت سابق، “تريزيجيه يمتلك إمكانيات فنية رائعة، ويؤدى بشكل جيد فى التدريبات، لكنه يعانى من مشكلة خطيرة للغاية وهى اللغة، تريزيجيه لا يدرك التعليمات بشكل جيد خلال التدريبات والمباريات، بسبب تلك المشكلة”. وتساءل الموقع البلجيكى فى ختام تقريره عن محمود تريزيجيه، “هل نادى أندرلخت على استعداد لسداد ثلاثة ملايين يورو للنادى الأهلى المصرى للمحافظة على لاعبه المصرى؟”.