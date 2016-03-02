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فيديو| فرنسا تواصل إزالة مخيم للاجئين واشتعال النيران في 12 مأوى بالمخيمات

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فيديو| فرنسا تواصل إزالة مخيم للاجئين واشتعال النيران في 12 مأوى بالمخيمات فيديو| فرنسا تواصل إزالة مخيم للاجئين واشتعال النيران في 12 مأوى بالمخيمات

تواصل الشرطة الفرنسية حالة التأهب القصوى داخل مخيم “الغابة” للاجئين في كالييه وسط اشتعال النيران فيه، بعد اشتباكات جرت الاثنين  رفضا لقرار إزالة المخيم.
> ويحسب “روسيا اليوم” اشتعلت النيران في 12 مأوى من مخيمات اللاجئين، فيما تستمر عمليات إزالة وهدم مخيمات اللاجئين غير المسجلين قرب مدينة كالييه شمالي فرنسا وذلك بعد موافقة القضاء على طلب إخراج اللاجئين من المنطقة.

واندلعت الاثنين اشتباكات بيت الشرطة واللاجئين، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز بعد أن بدأ اللاجئون بإلقاء الأحجار الكبيرة داخل المخيم.

وازدادت الاضطرابات حين حاولت مجموعات من المهاجرين الوصول إلى الطريق السريع المؤدي إلى الميناء.

ويسكن  نحو 4000 من اللاجئين الهاربين من الحرب والفقر من دول إفريقية وأفغانستان في مخيم “الغابة” قرب مدينة كاليه على أمل الوصول إلى بريطانيا التي تجتذبهم لأسباب عدة منها انخفاض معدل البطالة فيها.

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