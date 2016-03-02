مصرع مجند وإصابة ضابط ومجندين فى انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

لقى مجند مصرعه، وأصيب ضابط ومجندين اثنين فى انقلاب سيارة شرطة، صباح اليوم الأربعاء، بطريق مطار أسيوط .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط البحر الأحمر
كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8872/ ب12 شرطة بطريق أسيوط / المطار، خلال توجهها إلى مطار أسيوط الدولى، لتأمين ضيوف مؤتمر " دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب" والذى نتظمه جامعة أسيوط.
أسفر الحادث عن مصرع المجند إسلام فوزى، وإصابة ضابط ومجندين، تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.
>- مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط البحر الأحمر