مصرع مجند وإصابة ضابط ومجندين فى انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

لقى مجند مصرعه، وأصيب ضابط ومجندين اثنين فى انقلاب سيارة شرطة، صباح اليوم الأربعاء، بطريق مطار أسيوط .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8872/ ب12 شرطة بطريق أسيوط / المطار، خلال توجهها إلى مطار أسيوط الدولى، لتأمين ضيوف مؤتمر " دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب" والذى نتظمه جامعة أسيوط.

أسفر الحادث عن مصرع المجند إسلام فوزى، وإصابة ضابط ومجندين، تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

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