أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انهيار جزئى لأحواض محطة صرف بلانة فى أسوان وغرق الأراضى الزراعية

Google+ Print
انهيار جزئى لأحواض محطة صرف بلانة فى أسوان وغرق الأراضى الزراعية انهيار جزئى لأحواض محطة صرف بلانة فى أسوان وغرق الأراضى الزراعية
شهدت محطة صرف بلانة بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، انهيارا جزئيا للسدود الترابية لأحواض الصرف الصحى، مما تسبب فى غمر مجموعة من الأراضى الزراعية، وجزء من مقابر قرية أدندان النوبية.

وأكد مصدر مسئول بمحطة صرف 3 ببلانة، أن العمال يسحبون مياه ترعة النقرة إلى النيل فى عكس الاتجاه، مؤقتاً، بعدما اختلطت بها مياه الصرف الصحى، مع اللجوء إلى قطع مياه الشرب عن جميع القرى القريبة من محطة الصرف الصحى.


>- انقطاع المياه عن قرى بلانة بأسوان بسبب عطل بمحطة الرفع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365