انهيار جزئى لأحواض محطة صرف بلانة فى أسوان وغرق الأراضى الزراعية

شهدت محطة صرف بلانة بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، انهيارا جزئيا للسدود الترابية لأحواض الصرف الصحى، مما تسبب فى غمر مجموعة من الأراضى الزراعية، وجزء من مقابر قرية أدندان النوبية.

وأكد مصدر مسئول بمحطة صرف 3 ببلانة، أن العمال يسحبون مياه ترعة النقرة إلى النيل فى عكس الاتجاه، مؤقتاً، بعدما اختلطت بها مياه الصرف الصحى، مع اللجوء إلى قطع مياه الشرب عن جميع القرى القريبة من محطة الصرف الصحى.

- انقطاع المياه عن قرى بلانة بأسوان بسبب عطل بمحطة الرفع