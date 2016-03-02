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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎ إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بمركز جرجا في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية بيت داود، دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول – عائلة عبد اللاه:-  ”أحمد السيد عبد اللاه 24 سنة سائق مصاباً ” بجرح بالكتف الأيسر وآخر باليد اليمني “، وسامح السيد عبد اللاه 23 سنة سائق مصاباً ” بجرح قطعي بفروه الرأس، ومحمود حمدي أحمد عبد اللطيف 23 سنة طالب مصاباً ” بجرح قطعي بفروه الرأس ، وحمدي أحمد عبد اللطيف 50 سنة مدرس”، و طرف ثان – عائلة رياض :-” مضان رياض أحمد عتمان 51 سنة سائق بالإدارة الزراعية بجرجا مصاباً ” بجرح بالوجه والجبهة اليمني ، وعلي محمد عبد العال 56 سنة عامل مصاباً ” بكدمة باليد اليمني “، ومحمود رمضان رياض أحمد سن 24 حاصل علي دبلوم مصاباً ” بكدمة بالساعد الأيس، ومحمد رمضان رياض أحمد 23 سنة مصاباً ” بكدمة وسحجات بالكتف الأيسر والأذن اليسري ، وأبو المجد محمد عبد العال 71 سنة عامل”، بسبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2202 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض علي النيابة .

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