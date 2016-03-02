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"الأونروا": معدلات البطالة فى قطاع غزة الأكثر ارتفاعا فى العالم

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"الأونروا": معدلات البطالة فى قطاع غزة الأكثر ارتفاعا فى العالم "الأونروا": معدلات البطالة فى قطاع غزة الأكثر ارتفاعا فى العالم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن نسبة البطالة فى قطاع غزة بفلسطين انخفضت 4.3% فى الربع الأخير من العام الماضى 2015 مقارنة بالربع الثالث، غير أنها تبقى فى مستوى مرتفع وخصوصا بين الشباب.

وقالت الأونروا- فى بيان صحفى- أن "قطاع غزة يعتبر من أكثر أماكن العالم الذى يرتفع فيه معدلات البطالة وفقا لما ذكره البنك الدولى، وبحسب المركز الفلسطينى للإحصاء، وإن معدل البطالة العام فى غزة انحدر فى الربع الرابع من العام 2015 إلى 38.4%".

وأوضحت أنه فى الربع الثالث من العام 2015 وصل معدل البطالة إلى حوالى 63% بين أوساط الشباب، بنسبة 66.3% بين أوساط الشباب اللاجئين، كما أن الأعداد والنسب بين أوساط النساء أكثر قساوة فى الربع الثالث لعام 2015، حيث ذكر المركز الفلسطينى للإحصاء أن المعدل أكثر من 84%.

وأشارت إلى أنه فى ظل مجتمع ممزق من الصراعات المتكررة والانتشار الواسع للفقر، وتصاعد حالة الضعف وعدم الاستقرار السياسى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن البطالة بين أوساط الشباب من الممكن أن تزيد من حالة الإحباط والغضب والشعور بفقدان الأمل ومن الممكن أن تؤدى إلى حالة اليأس.

ولفتت الأونروا إلى مساهمتها فى تخفيف هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة من خلال تدخلات التوظيف المتنوعة، وتقديم التدريب المبنى على المهارات من خلال مراكزها للتدريب المهنى فى مدينة غزة ومدينة خانيونس من أجل زيادة فرصهم فى سوق غزة الذى يتسم بالتنافسية العالية فى التوظيف.
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