ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات النقدية المزيفة بأسيوط

مراسل «ONA»

تمكن فريق مباحث الأموال العامة بالتنسيق ووحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلان كونا تشكيلا عصابيا لتزوير العملات النقدية المزيفة وترويجها بالأسواق وبحوزتهما 10 آلاف جنيه مزورة وأدوات التزييف.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبنوب مفادها قيام “خالد . ع . ف .” 32 سنه عاطل ومقيم بندر أبنوب بترويج عملات وطنيه مزيفه, وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبحوزته مبلغ “10 آلاف جنيه”، عبارة عن 100 ورقة مالية مزيفة فئة مائه جنية بيانها كالتالي (40) ورقه تحمل رقم مسلسل 6394167ن/109 .,و (33) ورقه تحمل رقم مسلسل 6394169ن/109, و27 ورقة تحمل رقم مسلسل 6394168ن/109 وكذا (10) قرص مخدر “ترامادول”.

وبتطوير مناقشته المتهم اعترف بتحصله علي النقد المزيف من “محمود . ع . ف . ع . ” 32 سنه عاطل ومقيم شارع المحمودية ثان الرمل الإسكندرية ـ كفر الزيات محافظه الغربية ومقيم حاليا” بقرية العدر دائرة مركز أسيوط والسابق اتهامه في عدد (8) قضايا ما بين ( أموال عامه ـ خيانة أمانه)، و المحكوم عليه في ” القضية جنح مركز كفر الزيات لسنه 2008 سنه غيابيا” 100 جنيه كفاله تبديد بجلسة 19/1/2009 .,و القضية جنح مركز كفر الزيات لسنه 2010 شهرين 200جنيه كفاله تبديد بجلسة 21/12/2010 , والقضية جنح ثان الرمل لسنه 2012 سنه حضوري 100 جنيه كفاله تبديد بجلسة 11/12/2014 .السابق ضبطه والإخطار به بتاريخ 27 الجاري في واقعة المحضر إداري مركز أسيوط لسنه 2016 بمعرفة ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية وبحوزته أدوات التزييف .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للنقد المزيف بقصد ترويجها لعملائه ببندر أبنوب والمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم التحفظ على المضبوطات.

جار تحرير المحضر اللازم للمتهمين وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .