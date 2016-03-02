حسني عبد ربه لـ في الجول: لا تهمني المشاركة الأساسية.. الأهم فوز الإسماعيلي

قال حسني عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي إنه لا يهتم بالمشاركة الأساسية قدر اهتمامه بفوز الدراويش.

وكان عبد ربه قد أحرز هدف فريقه الوحيد فى مرمى الداخلية ليخرج فائزا بالثلاث نقاط ويصعد للمركز الخامس في الدوري برصيد 31 نقطة بعد مباراة الجولة الـ20. (طالع تقرير المباراة)

وأضاف لـFilGoal.com "لا يعنينى أن أحرز هدفا أو لا أسجل، المهم أننا فزنا وواصلنا انتصاراتنا للمباراة الثالثة على التوالي، حتى نعيد للدراويش مكانته وندخل المربع الذهبى ونعود للمشاركة الإفريقية".

وواصل "الأمور داخل الفريق اختلفت بعد تولي خالد القماش الإدارة الفنية، هو ابن من أبناء النادي ويعلم ما يدور بالفريق وداخل كل لاعب وما تنتظره الجماهير".

وأتم أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2008 "أتمنى أن أعود لمستواي بالتدريج، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الكل داخل الفريق وفي سبيل ذلك لن ألتفت لما يقال عني ولن تهتز ثقتي بنفسي".