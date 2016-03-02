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مجلس الوزراء يناقش قوانين التأمين الصحي والخدمة المدنية تمهيدًا لعرضها على البرلمان

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مجلس الوزراء يناقش قوانين التأمين الصحي والخدمة المدنية تمهيدًا لعرضها على البرلمان مجلس الوزراء يناقش قوانين التأمين الصحي والخدمة المدنية تمهيدًا لعرضها على البرلمان

شريف إسماعيل

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاربعاء، الاجتماعي  الأسبوعي للوزراء، لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة، إضافة للتقارير المقدمة من الوزراء في مختلف المجالات والمتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني والصحي والاجتماعي.

ويبحث “إسماعيل” خلال الاجتماع عدد من مشروعات القوانين أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد والصيغة الجديدة لقانون الخدمة المدنية عقب تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط، المالية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، تمهيدًا لعرضه مرة أخرى على مجلس النواب كمشروع جديد مقدم من .

ويستكمل مجلس الوزراء، يحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بحث التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة وارتفاع الدولار وخفض البطالة والحفاظ على السلع الرئيسية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم سبل تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات, إضافة لمتابعة معدلات سير المشروعات القومية الكبري التي تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وكذلك سبل توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين بشكل مناسب.

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