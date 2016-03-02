أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البرازيل تحقق مع الرئيس السابق «دا سيلفا» في قضية فساد مالي

Google+ Print
البرازيل تحقق مع الرئيس السابق «دا سيلفا» في قضية فساد مالي البرازيل تحقق مع الرئيس السابق «دا سيلفا» في قضية فساد مالي

للرئيس البرازيلي السابق “لولا دا سيلفا”

بدأت لجنة فيدرالية برازيلية، التحقيق في ارتباط مزعوم للرئيس البرازيلي السابق “لولا دا سيلفا” مع شركات بناء،في قضية فساد مالي عصفت بشركة “بتروبراس” النفطية الحكومية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المدعي الذي ينسق عمل اللجنة ديلتان دالاجنول،في خطاب أرسل إلى المحكمة العليا،أن دا سيلفا كان في السلطة عندما حصل على “مزايا” من شركات البناء،تشمل منزلا وشقة فاخرة على الشاطئ في ساو باولو.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) التى بثت النبأ اليوم الأربعاء، أن معهد لولا ` الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له ` دافع عن الرئيس السابق،وقال على موقعه الإلكتروني إنه “ليس لدى دا سيلفا ما يخفيه وهو لا يخشى التحقيق”.

ويحقق الادعاء في زعم “بتروبراس” بشأن دفع رجال أعمال ملياري دولار للحصول على عقود من الشركة النفطية،وهي مشروعات تضخمت لاحقا في تكاليفها،وقال الادعاء أيضا إن بعض الأموال شقت طريقها إلى حزب العمال الحاكم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا